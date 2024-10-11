Уночі чоловік опинився серед 7-метрових хвиль.

У Мексиканській затоці, за півсотні кілометрів від узбережжя, Берегова охорона США врятувала капітана риболовецького судна - чоловік ледь не став жертвою урагану "Мілтон", що обрушився в середу на Флориду. Чоловік "курсував" на кулері.

Як повідомляє CBS News, американець провів усю ніч у Мексиканській затоці, перш ніж його виявили рятувальники. Зазначається, що чоловік чіплявся за кулер. Коли бідолаху знайшли, він перебував за 30 миль (понад 48 км) від брега. За даними Берегової охорони США, рятувальну операцію було проведено за допомогою вертольота в четвер удень.

"Ця людина вижила в кошмарних умовах, які стали б випробуванням навіть для найдосвідченішого моряка. Під час шторму він зіткнувся з вітром швидкістю 75-90 миль на годину і хвилями заввишки 20-25 футів (приблизно 7 метрів - УНІАН), зокрема в нічний час. Його врятували надувний жилет, аварійний радіомаяк і кулер", - розповіла начальниця командного центру сектора Сент-Пітерсберг (Флорида) Дана Грейді.

Врятований чоловік був капітаном риболовецького судна, яке зламалося в понеділок приблизно за 20 миль (понад 32 кілометри) від протоки Джонс-Пас. Уже в середу, близько полудня, власник плавзасобу повідомив, що капітан повернувся на судно ще до світанку, щоб його відремонтувати. Однак досі не повернувся.

"Вахтові змогли зв'язатися з капітаном по радіо. Він повідомив, що кермо судна заплуталося в ліні (тонкий корабельний трос - УНІАН), через що дорогою до порту воно втратило керування", - розповіли журналісти CBS News.

За даними ЗМІ, шторм наближався, у зв'язку з чим ситуація ставала дедалі загрозливішою. Тому Берегова охорона веліла капітану надіти рятувальний жилет і залишатися поруч із радіомаяком. Але зв'язок із чоловіком перервався в середу приблизно о 18:45.

Врятувати моряка вдалося в четвер удень, приблизно за півсотні кілометрів від відомого пляжу Лонгбот-Кі (Флорида). Постраждалого доставили в лікарню Tampa General Hospital для надання медичної допомоги.

На відео, яке потрапило в ЗМІ, зображено, як вертоліт Берегової охорони зависає над людиною, яка перебуває в океані. До потерпілого за допомогою спеціального спорядження спускається рятувальник, який витягує моряка з води.

За даними "Бази", у США вдалося врятувати ще одну людину. Її виявили на перевернутому човні приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Мексики.

Ураган "Мілтон" у США - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у США ураган "Мілтон" накрив Флориду, залишивши понад 3 млн будинків і підприємств без світла. За даними Associated Press, шторм рухався на південь і в середу ввечері обрушився на Сієста-Кі біля Сарасоти, близько 112 кілометрів на південь від Тампи.

Зазначалося, що в Сент-Пітерсберзі випало понад 41 сантиметр опадів, що призвело до повеней. Стадіон "Тропікана Філд", який розташований у Сент-Пітерсберзі, сильно пошкоджений унаслідок урагану. Також повалено кілька кранів.

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