Поширенню вогню сприяє нестерпна спека.

Щонайменше 25 алжирських солдатів та 17 мирних жителів загинули в результаті лісових пожеж на схід від столиці Алжиру.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, ще кілька солдатів постраждали при гасінні пожеж в лісовому районі Кабілія.

Ускладнює боротьбу з вогнем сильна спека. Так на сьогодні, 11 серпня, в Алжирі прогнозується +46 градусів.

Міністр внутрішніх справ Камел Бельджуд заявив, що близько 50 загорянь мали "кримінальне походження".

Нагадаємо, як повідомляв Погода УНІАН, лісові пожежі в Алжирі виникли в гірських районах на схід від столиці країни і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.

Лісовий пожежі в Греції

Як раніше повідомляв Погода УНІАН, у Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.

Зокрема, лісові пожежі все більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки будинків, комерційних підприємств і господарств.

Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь погрожував одному з національних парків Афін.

Автор: Катерина Лиманська