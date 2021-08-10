В результаті стихії загинули чотири особи.

В Алжирі, де почалися лісові пожежі, з'явилися перші жертви. Вже відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє REUTERS.

За даними агентства, ще три людини постраждали через пожежі.

Як повідомляється, лісові пожежі виникли в гірських районах на схід від столиці Алжиру і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.

Пожежники все ще намагаються стримати кілька пожеж, що загрожують жителям провінції Тізі-Узу, приблизно за 100 кілометрів від Алжиру

Лісові пожежі в Греції

Як раніше повідомляв Погода УНІАН, у Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.

Зокрема, лісові пожежі все більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки будинків, комерційних підприємств і господарств.

Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь погрожував одному з національних парків Афін.

Автор: Катерина Лиманська