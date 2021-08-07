У Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.
Як повідомляє видання Ekathimerini, в країні найсильніша спека за останніх 30 років.
Зокрема, лісові пожежі усе більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки домівок, комерційних підприємств та господарств.
Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь загрожував одному з національних парків Афін.
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Тисячі місцевих мешканців і відпочивальників покидають небезпечні райони при наближенні вогняного полум'я як суходолом, так і морем.
— Stan VoW (@Stan_VoWales) August 7, 2021
Як зазначає видання, з одного приморського селища та острова Евбея було евакуйовано 1 тисячу 153 людини.
Ще одне потужне полум'я вирує на півдні Пелопоннесу в регіоні Мані.
Wildfires in Greece have turned deadly as firefighters battle to protect Athens. Dangerous fires are burning across three European countries as a record breaking heatwave shows little sign of letting up. https://t.co/8ftPfFYTVQ#7NEWSpic.twitter.com/6e1eNt9gLg— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) August 7, 2021
Пожежі у Греції: що відомо
Грецьким пожежникам боротись зі стихією допомагають і українські рятувальники. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже з 6 серпня 100 рятувальників перебувають у Греції. Вони зрозуміли обсяг роботи і повністю до неї готові.
Грецька влада стверджує, що рекордна спека перетворила країну на порохову бочку. Як пише BBC, з полум'ям борються сотні пожежників, воду скидають з 20 літаків. Додаткові сили уже прибули з Франції та США.
Нагадаємо, пожежі у Греції спалахнули 31 липня одразу в понад 40 осередках. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені полишити свої помешкання через загрозу.