Лише з острова Евбея та одного прибережного селища було евакуйовано понад 1,1 тисячі людей.

У Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.

Як повідомляє видання Ekathimerini, в країні найсильніша спека за останніх 30 років.

Зокрема, лісові пожежі усе більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки домівок, комерційних підприємств та господарств.

Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь загрожував одному з національних парків Афін.

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Тисячі місцевих мешканців і відпочивальників покидають небезпечні райони при наближенні вогняного полум'я як суходолом, так і морем.

— Stan VoW (@Stan_VoWales) August 7, 2021

Як зазначає видання, з одного приморського селища та острова Евбея було евакуйовано 1 тисячу 153 людини.

Ще одне потужне полум'я вирує на півдні Пелопоннесу в регіоні Мані.

Wildfires in Greece have turned deadly as firefighters battle to protect Athens. Dangerous fires are burning across three European countries as a record breaking heatwave shows little sign of letting up. https://t.co/8ftPfFYTVQ#7NEWSpic.twitter.com/6e1eNt9gLg — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) August 7, 2021

Пожежі у Греції: що відомо

Грецьким пожежникам боротись зі стихією допомагають і українські рятувальники. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже з 6 серпня 100 рятувальників перебувають у Греції. Вони зрозуміли обсяг роботи і повністю до неї готові.

Грецька влада стверджує, що рекордна спека перетворила країну на порохову бочку. Як пише BBC, з полум'ям борються сотні пожежників, воду скидають з 20 літаків. Додаткові сили уже прибули з Франції та США.

Нагадаємо, пожежі у Греції спалахнули 31 липня одразу в понад 40 осередках. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені полишити свої помешкання через загрозу.

Автор: Вікторія Гордієнко