Понад 600 пожежників борються з вогнем на острові Евія.

Тисячі людей змушені евакуюватися через те, що масштабна лісова пожежа поширюється по грецькому острову Евія.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, пожежа, що виникла в північній частині острова Евія в Греції з 3 серпня змусила понад 2500 осіб покинути свої будинки.

Сотні будинків були зруйновані, але остаточний розмір збитку все ще невідомий.

Понад 600 пожежників борються з полум'ям на Евії, їм допомагають 5 вертольотів і 5 літаків.

Це найсерйозніший з десятків лісових пожеж, що сталися в Греції за останні 7 днів.

Лісовий пожежі в Греції

Як раніше повідомляв Погода УНІАН, у Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.

Зокрема, лісові пожежі все більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки будинків, комерційних підприємств і господарств.

Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь погрожував одному з національних парків Афін.

Пожежі в Греції виникли на тлі сильної спеки. Там зафіксували рекордну для країни температуру: + 47,1°. У місті Лангадас, недалеко від Салоніків на півночі Греції, у вівторок була зафіксована найвища температура в країні - 47,1 градуса за Цельсієм.

За даними метеорологів, спека не відступить ще довго.

Автор: Катерина Лиманська