Тисячі людей змушені евакуюватися через те, що масштабна лісова пожежа поширюється по грецькому острову Евія.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, пожежа, що виникла в північній частині острова Евія в Греції з 3 серпня змусила понад 2500 осіб покинути свої будинки.
Сотні будинків були зруйновані, але остаточний розмір збитку все ще невідомий.
Понад 600 пожежників борються з полум'ям на Евії, їм допомагають 5 вертольотів і 5 літаків.
Це найсерйозніший з десятків лісових пожеж, що сталися в Греції за останні 7 днів.
Лісовий пожежі в Греції
Як раніше повідомляв Погода УНІАН, у Греції в різних регіонах країни евакуюють тисячі людей у зв'язку з лісовими пожежами.
Зокрема, лісові пожежі все більше загрожують населеним пунктам, спалюючи десятки будинків, комерційних підприємств і господарств.
Від вогню загинув один пожежник-доброволець і ще 20 отримали опіки, коли вогонь погрожував одному з національних парків Афін.
Пожежі в Греції виникли на тлі сильної спеки. Там зафіксували рекордну для країни температуру: + 47,1°. У місті Лангадас, недалеко від Салоніків на півночі Греції, у вівторок була зафіксована найвища температура в країні - 47,1 градуса за Цельсієм.
За даними метеорологів, спека не відступить ще довго.