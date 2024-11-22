В районі української полярної станції опади бувають майже 300 днів на рік.

Останніми днямив Антарктиці постійно йде мокрий сніг. Про це повідомляє Національний антирктичний науковий центр.

Науковці зазначають, що станція "Академік Вернадський" розташована на острові в морському регіоні, де опади – звичне явище. Тут вони бувають майже 300 днів на рік: сніг , дощ або сніг з дощем.

Останніми днями через постійні опади висота снігового покриву біля української станції сягнула 180 см. І це при тому, що в Антарктиці завершується весна.

В центрі розказали, що за кожним учасником експедиції закріплена певна ділянка навколо станції, яку він має регулярно відкопувати. Також денний та нічний чергові постійно чистять основні доріжки. А ще бувають прибирання снігу всією командою.

Українські полярники зафіксували рідкісне явище

На початку листопада українські полярники змогли спостерігати повний штиль.

За словами науковців, це рідкісне явище біля української полярної станції, що розташована на острові Галіндез, адже в цьому районі Антарктики постійно дмуть сильні вітри, а також спостерігаються опади. Але коли зрідка наступає затишшя, то можна зробити надзвичайно красиві фото в океані.

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