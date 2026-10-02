У Гренландії виявили унікальне озеро всередині льоду: чим воно небезпечне

Від крижаного шельфу Петермана відколовся гігантський айсберг. Вчені вважають, що ослабленню льоду могло сприяти унікальне у своєму роді озеро.

4 серпня 2026 року від крижаного шельфу Петермана на півночі Гренландії відколовся гігантський айсберг. Це стало найбільшою втратою плавучого льоду льодовика з 2012 року та наймасштабнішим відколом з 2020-го. Нове дослідження вчених з Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences пояснює, яку роль у цьому міг зіграти незвичайний водойм усередині крижаного шельфу.

Петерманн з’єднує Гренландський льодовиковий щит із Північним Льодовитим океаном. У 2021 році дослідники виявили тут перший у світі відомий естуарій на льодовому шельфі – місце, де прісна тала вода змішується з солоною океанською.

Вивчивши супутникові знімки та багаторічні дані про стан океану, вчені встановили, що естуарій уперше утворився у 2014 році. Потім він зник, коли поверхнева вода замерзла або стекла з шельфу. У 2016 році водоймище з'явилося знову, а потім подібний цикл повторювався кілька років.

Відео дня

Причина пов’язана з річкою талої води, яка поступово прорізала крижаний шельф. Її русло поглибилося нижче рівня моря, тому тепліша солона океанська вода почала надходити назад у річку й змішуватися з прісною водою. На думку вчених, постійне утворення та зникнення естуарію послаблювало лід, сприяючи появі тріщин і, зрештою, могло вплинути на серпневий відкол.

Раніше вчені вважали, що річки на льодових шельфах можуть бути корисними: вони відводять воду в океан і зменшують навантаження від скупчень талої води. Естуарії, навпаки, можуть чинити негативний вплив.

Дослідники побоюються, що в міру потепління та стоншення льодових шельфів такі водойми будуть з’являтися частіше. Особливо це важливо для Антарктиди, де близько 75 % континенту оточено льодовими шельфами. За оцінками вчених, перші естуарії там можуть з’явитися вже протягом найближчих 30 років.

Тим часом айсберг, що відколовся, дрейфує через протоку Нареса. Після зіткнення з островом Джо він продовжив рух. У тепліших водах і вузьких протоках гігантський крижаний масив, ймовірно, почне розколюватися на дрібніші частини й поступово розтане.

Гігантський айсберг відколовся від Гренландії – подробиці

Від льодовика Петерманна в Гренландії відколовся айсберг площею понад 76 кв. км – найбільший з 2012 року. За його рухом стежать супутники. Вчені очікували, що відкол відбудеться в іншому місці й утвориться більша брила. Після відокремлення айсберг рухався по фіорду майже по 3 км на день, а потім зіткнувся з островом Джо. Незважаючи на удар, він не розколовся.

Вас також можуть зацікавити такі новини: