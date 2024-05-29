Ісландський вулкан знову почав вивергатися - вп'яте з грудня.

В Ісладнії виверження вулкана почалося в другій половині дня після серії землетрусів на північ від Гріндавіка, рибальського містечка з населенням 3800 осіб, яке було евакуйовано.

Спалах стався на півострові Рейк'янес, де проживає 30 000 осіб, на південь від столиці Рейк'явіка, пише Sky News.

За даними метеорологічного бюро Ісландії, лава здіймалася в небо на висоту близько 50 метрів із тріщини завдовжки приблизно 1,5 милі і продовжувала зростати.

Термальний курорт Блакитна лагуна, популярний серед туристів, було евакуйовано перед виверженням, повідомила національна телекомпанія Ісландії RUV.

Рейси в і з аеропорту Кеблавік у Рейк'явіку наразі виконуються у звичайному режимі, але пасажирам рекомендується стежити за інформацією про поїздки.

За даними поліції, цивільну оборону Ісландії було переведено в стан підвищеної готовності.

В Ісландії проживає майже 400 000 осіб, і вона розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці. Острівна держава регулярно спостерігає виверження, з якими у неї є великий досвід боротьби.

Влада попередила про ризик вулканічної активності в цьому районі, оскільки дослідження показали, що під землею накопичилася магма.

У спробі запобігти збиткам встановлено штучні бар'єри, які відводять лаву від геотермальної електростанції, спа-центру "Блакитна лагуна" і Гріндавіка.

Попередні інциденти призвели до вимушеної евакуації, порушили роботу централізованого теплопостачання, перекрили основні дороги і навіть знесли кілька будинків у Гріндавіку.

Виверження, що сталося в середу, стало восьмим на півострові Рейк'янес із 2021 року, і ця активність є результатом пробудження геологічних систем після 800 років бездіяльності.

Це видовище підкреслює проблеми, з якими стикається Ісландія, оскільки вчені попереджають, що Рейк'янес може зіткнутися з виверженнями протягом десятиліть або навіть століть.

Найруйнівніша вулканічна активність в Ісландії останнім часом сталася 2010 року, коли сталося виверження вулкана Ейяфьятлайокудль, яке викинуло величезні хмари попелу, що закрило повітряний простір по всій Європі та призупинило 100 000 рейсів.

Виверження вулканів - останні випадки

В Індонезії 29 квітня почалося велике виверження вулкана Руанг. Як повідомляється, вулкан викинув у небо стовп попелу і диму на висоту 19,2 кілометра над рівнем моря.

Через виверження місцева влада підвищила рівень тривоги до максимального, а авіаційний колірний код - до червоного. Це потужне виверження сталося всього через 2 тижні після аналогічного виверження 16 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: