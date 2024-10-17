Дикі тварини ще не сплять.

У Карпати прийшла вже справжня зима, а по лісах бродять ведмеді. Про небезпеку попереджає Державна прикордонна служба України.

За даними служби, ведмеді залишають свої "автографи" прямо під ноги прикордонникам.

У ДПСУ показали знімки з відбитками лап ведмедів й закликали туристів бути вкрай обережними:

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"Закликаємо бути обережними під час перебування в гірській місцевості - сніг уже вкрив стежки, а дикі тварини не дрімають".

На високогір'ї Карпат вже кілька днів лежить сніг. Сьогодні на горі Піп Івн Чорногірський температура зранку опустилася до -8°. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. У горах ясно, але водночас дме вітер з поривами до 14 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, 17 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південній частині, а також у східних та Дніпропетровській областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території сьогодні без опадів.

Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +7°...+12°, тільки на Закарпатті повітря прогріється до +15°.

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