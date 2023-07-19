Нову концепцію щодо того, як гарно себе почувати та показувати продуктивність у найспекотніші дні літа презентувало Федерального об'єднання німецьких лікарів.

В Німеччині лікарі винайшли "релаксуючий" метод боротьби проти найспекотніших днів літа. Нагадаємо, цього тижня Європа б'є рекорди за рівнем температури повітря - стовпчики термометрів сягають +40 С.

Так, голова Федерального об'єднання відомств німецьких лікарів (BVÖGD) Йоганнес Ніссен озвучив спільний висновок колег та оголосив, що потрібно запровадити "сієсту". Про це він розповів в інтерв'ю RND.

Йдеться про післяобідній відпочинок, який є досить популярною концепцією боротьби зі спекою в таких країнах, як Іспанія та Італія.

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"Ми повинні орієнтуватися на те, як люди працюють у спеку в південних країнах: рано вставати, продуктивно працювати вранці, а опівдні відпочивати", - заявив Ніссен.

Він зазначив, що громадянам Німеччини також слід дотримуватися відповідного ритму життя у літні місяці: займатися більш напруженими справами вранці, коли ще не так спекотно і людина не відчуває себе виснаженою.

Глава Федерації вказав, що під час літніх ночей організм гірше висипається, тому, природньо, що в деяких людей протягом дня спостерігаються проблеми з концентрацією уваги.

Лікар рекомендував максимально полегшити собі життя у спеку: нехтувати заборонами офісного дрес-коду й носити літні речі, більше пити, віддавати перевагу легшим, але частішим перекусам.

В Європі спостерігається аномальна спека

Нагадаємо, цього тижня синоптики констатують аномально високу температуру повітря не тільки на півдні Європі (там орієнтовно було +40 С), але й загалом на континенті. До прикладу, в Чехії цими вихідними прогнозували рекорд +38 С.

Тим часом у каліфорнійській Долині смерті позначки термометра сягали дійсно "смертельних показників" у + 54 С. Зазначалося, що іноді такі піки температури є нормальним явищем, проте з огляду на глобальне потепління, відповідні періоди стали "гострішими" та тривалішими.

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