Рятувальники попереджають: сьогодні Україну огорне сильний туман

09:26, 5 листопада 2020
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Водії мають бути обережними на дорогах.

Сьогодні на українців чекає сильний туман / фото УНІАН
Сьогодні на українців чекає сильний туман / фото УНІАН

Сьогодні, 5 листопада, в Україні очікується сильний туман, видимість 200-500 метрів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники зазначили, що така погодна ситуація відповідає I рівню небезпечності - жовтому.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

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У четвер, 5 листопада, в Україні - похмуро з проясненнями, місцями пройдуть дрібні дощі, в Івано-Франківській області можлива злива. Стовпчики термометрів піднімуться до +10° на заході, і до +15 ° - у південних областях. 

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Автор: Олена Пилипчак

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