Рятувальники попереджають: сьогодні Україну огорне сильний туман
Водії мають бути обережними на дорогах.
Сьогодні, 5 листопада, в Україні очікується сильний туман, видимість 200-500 метрів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Рятувальники зазначили, що така погодна ситуація відповідає I рівню небезпечності - жовтому.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні на 5 листопада: дані Погоди УНІАН
У четвер, 5 листопада, в Україні - похмуро з проясненнями, місцями пройдуть дрібні дощі, в Івано-Франківській області можлива злива. Стовпчики термометрів піднімуться до +10° на заході, і до +15 ° - у південних областях.
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