Сьогодні на українців чекає похмура погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі (карта)
У центральних областях температура сягне +11°.
У четвер, 5 листопада, в Україні - похмуро з проясненнями, місцями пройдуть дрібні дощі, в Івано-Франківській області можлива злива. Стовпчики термометрів піднімуться до +10° на заході, і до +15 ° - у південних областях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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- У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +4°, вдень +9°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями і дрібний дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +9°.
- У Львові у четвер мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +9°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
- У Рівному в четвер невелика хмарність, вночі +3°, вдень +9°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +9°, мінлива хмарність і дрібний дощ.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +2°, вдень +10°, невелика хмарність і дрібний дощ.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі +2°, вдень +9°, невелика хмарність, очікується злива.
- У Чернівцях у четвер невелика хмарність і дрібний дощ, вночі +3°, вдень +10°.
- У Вінниці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +1°...+9°.
- У Житомирі в четвер невелика хмарність і дрібний дощ, температура вночі +3°, вдень +9°.
- У Черкасах вночі +3°, вдень +11°, невелика хмарність.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі +2°, вдень +12°.
- У Полтаві сьогодні незначна хмарність, температура повітря +5°...+11°.
- В Одесі 5 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +15°.
- У Херсоні в четвер вночі +6°, вдень +15°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +15°.
- У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +11°.
- У Сумах сьогодні буде похмуро, температура повітря +4°...+9°.
- У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +6°...+14°.
- У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +5°, вдень +10°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +5°, вдень +10°.
5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +22°
Вологість:74 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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