Сьогодні на українців чекає похмура погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі (карта)

08:00, 5 листопада 2020
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У центральних областях температура сягне +11°.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / фото УНІАН
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / фото УНІАН

У четвер, 5 листопада, в Україні - похмуро з проясненнями, місцями пройдуть дрібні дощі, в Івано-Франківській області можлива злива. Стовпчики термометрів піднімуться до +10° на заході, і до +15 ° - у південних областях. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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  • У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +4°, вдень +9°.
  • У Чернігові буде хмарно з проясненнями і дрібний дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +9°.
  • У Львові у четвер мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +9°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
  • У Рівному в четвер невелика хмарність, вночі +3°, вдень +9°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +9°, мінлива хмарність і дрібний дощ.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +2°, вдень +10°, невелика хмарність і дрібний дощ.
  • В Івано-Франківську сьогодні вночі +2°, вдень +9°, невелика хмарність, очікується злива.
  • У Чернівцях у четвер невелика хмарність і дрібний дощ, вночі +3°, вдень +10°.
  • У Вінниці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +1°...+9°.
  • У Житомирі в четвер невелика хмарність і дрібний дощ, температура вночі +3°, вдень +9°.
  • У Черкасах вночі +3°, вдень +11°, невелика хмарність.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі +2°, вдень +12°.
  • У Полтаві сьогодні незначна хмарність, температура повітря +5°...+11°.
  • В Одесі 5 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +15°.
  • У Херсоні в четвер вночі +6°, вдень +15°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +15°.
  • У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +11°.
  • У Сумах сьогодні буде похмуро, температура повітря +4°...+9°.
  • У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.
  • У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +6°...+14°.
  • У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +5°, вдень +10°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +5°, вдень +10°.
Погода в Україні 5 листопада / фото УНІАН
Погода в Україні 5 листопада / фото УНІАН

5 листопада — Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.

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Автор: Олена Пилипчак

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