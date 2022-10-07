Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

У четвер, 6 жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус.

Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Як повідомліється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

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За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.

Останні землетруси в Україні

Нагадаємо, 31 серпня близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус. Тоді підземні поштовхи зафіксували з Тернопільської області, біля населеного пункту Монастириська. Магнітуда землетрусу склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

У середу, 7 вересня, на заході Україні стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна. Тоді магнітуда землетрусу склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

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