У четвер, 6 жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус.
Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Як повідомліється, епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера.
За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Зазначимо, що останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.
Останні землетруси в Україні
Нагадаємо, 31 серпня близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус. Тоді підземні поштовхи зафіксували з Тернопільської області, біля населеного пункту Монастириська. Магнітуда землетрусу склала 2,5 за шкалою Ріхтера.
У середу, 7 вересня, на заході Україні стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна. Тоді магнітуда землетрусу склала 2,2 за шкалою Ріхтера.