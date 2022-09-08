Магнітуда землетрусу склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

У середу, 7 вересня, на заході Україні стався землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, підземні поштовхи зафіксували з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна.

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Як повідомляється, магнітуда землетрусу склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 31 серпня близько 12:42 у Тернопільській області зафіксували землетрус. Тоді підземні поштовхи зафіксували з Тернопільської області, біля населеного пункту Монастириська. Магнітуда землетрусу склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

Також 5 вересня сильний землетрус стався у провінції Сичуань в Китаї. Це став найсильнішим землетрус у регіоні з 2017 року. За останніми даними підтвержена загибель 74 осіб, ще 26 людей зникли безвісти.

Як повідомляв УНІАН, у червні Афганістан сколихнув потужний землетрус. Тоді жертвами стихії стали понад 1000 осіб, ще понад 1500 отримали поранення. Поштовхи відчувалися більш ніж за 500 кілометрів на території Афганістану, Пакистану та Індії. За даними Геологічної служби США, землетрус стався рано вранці, коли багато людей спали, силою 6,1 бала на глибині близько 51 кілометра.

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