Серед загиблих багато дітей. Пошуки постраждалих тривають.

В Індонезії стався потужни1 землетрус, жертвами якого стали вже понад 160 осіб.

За даними Reuters, землетрус зруйнував місто на Західній Яві, в результаті якого загинули 162 особи, серед яких багато дітей. Ще сотні отримали поранення.

Як повідомляється, епіцентр неглибокого землетрусу силою 5,6 бала залягав у гористій місцевості найбільш густонаселеній провінції Індонезії. В результаті стихії завдано значної шкоди довколишньому місту Чіанджур, а одне з сіл виявилося поховане під землею в результаті зсуву.

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За словами офіційних осіб, багато хто загинув, опинившись в пастці під будівлями, що обвалилися.

Як повідомляється, після землетрусу людям доводилося надавати допомогу в імпровізованих наметах. Деяким постраждалим ставили крапельниці прямо на тротуарах, в той час як медики зашивали пацієнтів при світлі ліхтарів.

В одному з постраждалих районів стався зсув, викликаний землетрусом.

"У цьому житловому районі було вісім будинків, всі вони поховані під землею. Принаймні шестеро моїх родичів досі вважаються зниклими безвісти, троє дорослих і троє дітей", - розповів агентству один з очевидців.

Як повідомляється, рятувальні роботи ускладнюються перебоями в електропостачанні і афтершоками, яких вже сталося понад сотня.

Землетруси в Індонезії

Розташована в зоні так званого "Вогняного кільця" - сейсмічно активної зони, де зустрічаються різні плити земної кори - Індонезія має історію руйнівних землетрусів.

У 2004 році землетрус магнітудою 9,1 біля острова Суматра спричинив цунамі, яке обрушилося на 14 країн і забрало життя 226000 людей.

У січні 2021 року в Індонезії стався землетрус, жертвами якого стали понад півсотні людей. А в 2018 році число жертв землетруси та цунамі в Індонезії перевищило 2 тисячі осіб.

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