На вихідних в Україні похолодає і почнуться дощі (карта)
У неділю в Україні почнуться дощі. Сухо буде лише на сході країни.
Найближчими вихідними погода в Україні змінюватиметься. У суботу практично по всій території країни очікується суха хмарна погода. А в неділю вже почнуться дощі і трохи похолодає.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик
- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде незначна хмарність, температура повітря вночі -1°, вдень +4°. У неділю в столиці піде дощ, температура: + 2°...+7°.
- У Львові в суботу вночі +2°, вдень +10°, хмарно з проясненнями, без опадів. У неділю вночі 0°, вдень +8°, мінлива хмарність.
- У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +7°, мінлива хмарність. У неділю вночі -1°, вдень +4°, дощ.
- У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря + 0°...+3°. У неділю - очікується дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю очікується +2°...+8°, злива.
- У Харкові в суботу - похмуро, температура вночі +2°, вдень +4°. У неділю - похмуро,-2°...+5°.
- У Дніпрі в суботу - похмуро, температура вночі +2°, вдень +6°. У неділю температура вночі опуститься до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +8°. Весь день небо буде затягнуте хмарами.
- У Сімферополі в суботу - мінлива хмарність, +6°...+12°. У неділю +6°...+11°, хмарно з проясненнями.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю вночі очікується -3°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю вночі -2°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю -3°...+7°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде ясна і безхмарна погода, температура до +7°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде похмура погода, вночі +3°, вдень +13°. У неділю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень до +11°.
У Трускавці в суботу буде похмура погода, температура до +9°. У неділю температура вдень підвищиться до +10°, а вночі впаде до -1°, хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +11°. У неділю - похмуро, пройде невеликий дощ, температура повітря +3°...+8°.
У Затоці в суботу буде практично безхмарно, вночі +4°, вдень +8°. У неділю - похмуро, невеликий дощ. Температура до +8°.
У Бердянську в суботу буде похмуро, температура до +4°, в неділю - хмарно з проясненнями, вночі -2°, а вдень +3°.
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- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир+5°... -2°
- Запоріжжя+4°... +1°
- Івано-Франківськ+9°... +1°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+4°... -1°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +1°
- Полтава+3°... 0°
- Рівне+7°... +3°
- Сімферополь+9°... +5°
- Суми+2°... -2°
- Тернопіль+6°... 0°
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