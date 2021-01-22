На вихідних в Україні похолодає і почнуться дощі (карта)

У неділю в Україні почнуться дощі. Сухо буде лише на сході країни.

На вихідних в Україну прийдуть дощі / Фото ua.depositphotos.com

Найближчими вихідними погода в Україні змінюватиметься. У суботу практично по всій території країни очікується суха хмарна погода. А в неділю вже почнуться дощі і трохи похолодає.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде незначна хмарність, температура повітря вночі -1°, вдень +4°. У неділю в столиці піде дощ, температура: + 2°...+7°.

У Львові в суботу вночі +2°, вдень +10°, хмарно з проясненнями, без опадів. У неділю вночі 0°, вдень +8°, мінлива хмарність.

У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +7°, мінлива хмарність. У неділю вночі -1°, вдень +4°, дощ.

У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря + 0°...+3°. У неділю - очікується дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +8°. У неділю очікується +2°...+8°, злива.

У Харкові в суботу - похмуро, температура вночі +2°, вдень +4°. У неділю - похмуро,-2°...+5°.

У Дніпрі в суботу - похмуро, температура вночі +2°, вдень +6°. У неділю температура вночі опуститься до -1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +8°. Весь день небо буде затягнуте хмарами.

У Сімферополі в суботу - мінлива хмарність, +6°...+12°. У неділю +6°...+11°, хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю вночі очікується -3°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю вночі -2°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю -3°...+7°, хмарно з проясненнями.

Погода в Україні 23 січня / УНІАН

Погода в Україні в неділю, 24 січня / УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде ясна і безхмарна погода, температура до +7°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде похмура погода, вночі +3°, вдень +13°. У неділю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень до +11°.

У Трускавці в суботу буде похмура погода, температура до +9°. У неділю температура вдень підвищиться до +10°, а вночі впаде до -1°, хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +11°. У неділю - похмуро, пройде невеликий дощ, температура повітря +3°...+8°.

У Затоці в суботу буде практично безхмарно, вночі +4°, вдень +8°. У неділю - похмуро, невеликий дощ. Температура до +8°.

У Бердянську в суботу буде похмуро, температура до +4°, в неділю - хмарно з проясненнями, вночі -2°, а вдень +3°.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: