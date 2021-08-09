Містяни активно фотографували та знімали хмару.

В Рівному помітили величезну важку хмару, яка розпростерлася небом.

"Виглядає ця хмаринка моторошно", - йдеться у дописі до одного з відео, опублікованому у Facebook-товаристві "Типове Рівне".

Синоптики Рівненського гідрометцентру пояснили, що це був грозовий вал, передає Радіо Трек. Ця хмара з'явилася перед атмосферним фронтом.

"Атомний гриб" у небі над Києвом

Як повідомляв Погода УНІАН, наприкінці червня у небі над Києвом помітили хмару у формі атомного гриба.

Соцмережі моментально зарясніли мальовничими знімками незвичайного явища.

"Вид з вікна - просто бомба", - жартували користувачі.

В Укргідрометцентрі дали пояснення незвичайній формі хмари. За словами синоптиків, хмари подібної форми називаються Cumulоnimbus incus - це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери.

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині хмари", - пояснили фахівці.

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Автор: Катерина Лиманська