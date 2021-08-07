Як пояснили синоптики, негоду спричинив вплив лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

Сьогодні, 7 серпня два райони Харкова накрили потужні грози та крупний град.

Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, в результаті несприятливих погодних умов були пошкоджені рослини.

Зазначається, що негода наробила лиха сьогодні вранці у районі Північної Салтівки (Харків) та Великої Данилівки.

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Як пояснили синоптики, потужні грози та крупний град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

Таким чином, надходження нестійкої та вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку купчасто-дощових хмар та градових осередків по всій території Харківської області.

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Як повідомляв УНІАН, негода на півдні України здивувала: люди почали повідомляти, що трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Тамара Отовська