В Японії при прибиранні снігу загинули понад 60 осіб
Більшість загиблих становлять літні люди, які впали з дахів своїх будинків або померли під сніговими завалами.
Кількість загиблих при розчищенні завалених снігом будинків в Японії перевищила 60 осіб.
У Японії через снігопади загинули восьмеро людей (фото, відео)Про це повідомив міністр державних земель, інфраструктури, транспорту і туризму Кадзуесі Акаба. Він розповів, що уряд надасть екстрену фінансову допомогу північним районам країни, де не вистачає ресурсів для прибирання снігу.
"Держава швидко підрахує необхідні суми і надасть допомогу для безпечного прибирання снігу. Ми вкрай стурбовані рекордним числом загиблих при розчищенні", - сказав міністр на прес-конференції в Токіо, передає ТАСС.
Більшість загиблих становлять літні люди, які впали з дахів своїх будинків або померли під сніговими завалами.
Снігопади в Японії
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