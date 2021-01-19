В Японії при прибиранні снігу загинули понад 60 осіб

Більшість загиблих становлять літні люди, які впали з дахів своїх будинків або померли під сніговими завалами.

Сильні снігопади в Японії йдуть з грудня минулого року \ фото REUTERS

Кількість загиблих при розчищенні завалених снігом будинків в Японії перевищила 60 осіб.

Читайте також У Японії через снігопади загинули восьмеро людей (фото, відео)Про це повідомив міністр державних земель, інфраструктури, транспорту і туризму Кадзуесі Акаба. Він розповів, що уряд надасть екстрену фінансову допомогу північним районам країни, де не вистачає ресурсів для прибирання снігу.

"Держава швидко підрахує необхідні суми і надасть допомогу для безпечного прибирання снігу. Ми вкрай стурбовані рекордним числом загиблих при розчищенні", - сказав міністр на прес-конференції в Токіо, передає ТАСС.

Більшість загиблих становлять літні люди, які впали з дахів своїх будинків або померли під сніговими завалами.

Снігопади в Японії