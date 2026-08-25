У Путіна зробили заяву про нову хвилю мобілізації в РФ

У Кремлі назвали повідомлення про нову мобілізацію "інформаційними вигадками".

У Кремлі прокоментували заяви про можливу нову хвилю мобілізації в Росії, про яку останнім часом заявляють українська влада, а також західні аналітики.

Як пише "Медуза", у прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова запитали, як у Кремлі оцінюють заяви про підготовку нової мобілізації та чи розглядає російська влада будь-які сценарії, що передбачають її оголошення. У відповідь Пєсков назвав це "інформаційними вигадками" та спробою "розхитати ситуацію", звинувативши в усьому Україну.

"Це все вигадують українські власті. Звісно, режим намагається ідеологічно розхитувати ситуацію у нас в країні. Це все такі інформаційні вигадки, які цілеспрямовано вкидаються в інформаційне поле", – заявив він.

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Мобілізація в Росії – що відомо

Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Росія, ймовірно, готується до нової хвилі примусової мобілізації. Так, минулого місяця російські військові офіцери прибули з Санкт-Петербурга до Калінінградської області, де контролювали проведення навчань з підготовки до мобілізації місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни можуть задіяти 300 тисяч мобілізованих восени росіян для відкриття нових напрямків на фронті, зокрема, для наступу на Чернігівську та Київську області.

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