Частину України замете снігом: очікуються хуртовини та ожеледиця

14:40, 22 січня 2021
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Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

фото ua.depositphotos.com
фото ua.depositphotos.com

У західних областях України 24-25 січня очікується значні снігопади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

«24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, а в західних областях значний дощ та мокрий сніг», - йдеться у повідомленні.

25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).

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Також у більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях - 10-20 см.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Автор: Віталій Саєнко

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Теги: снігКарпатихуртовиниУкргідрометцентрпогода в Українінепогода в Україні
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