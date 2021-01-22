Частину України замете снігом: очікуються хуртовини та ожеледиця
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
У західних областях України 24-25 січня очікується значні снігопади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
«24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, а в західних областях значний дощ та мокрий сніг», - йдеться у повідомленні.
25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).
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Також у більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях - 10-20 см.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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