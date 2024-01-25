Найгірша погодна ситуація - у Львівській та Закарпатській областях.

Через рясні снігопади у Львівській та Закарпатській областях відбулися відключення світла. Так, на Львівщині через пориви вітру та снігопади знеструмленими залишаються 17 населених пунктів - з них три повністю та 14 частково. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За його словами, найгірша ситуація - на Стрийському напрямку.

"Над відновленням живлення працюють 11 бригад Львівобленерго. Залучили 46 фахівців та 16 одиниць техніки", - розповів Козицький.

Тим часом на Закарпатті станом на 7.00 внаслідок тривалого снігопаду та налипання мокрого снігу в окремих районах було частково відключено від електропостачання 20 населених пунктів у Хустському (15), Рахівському (4) та Тячівському (1) районах. Голова місцевої ОВА Віктор Микита зазначив, що в усіх населених пунктах працюють ремонтні бригади, які відновлюють електропостачання.

"Залучені всі необхідні сили та засоби. Водночас у районах і населених пунктах функціонують пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефони й підключитися до інтернету", - розповів чиновник.

Погода в Україні 25 січня

Синоптики розповіли, якою буде погода у четвер. Так, сьогодні в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Крім півдня, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, у східних областях подекуди ожеледь.

У Карпатах метеорологи прогнозують сніг, хуртовину, пориви вітру 19-24 м/с, температура протягом доби 0-5° морозу.

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