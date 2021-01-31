У Києві завтра очікується сніг, на дорогах ожеледиця

16:44, 31 січня 2021
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Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки.

ЗАвтра у Києві знову сніжитиме / фото УНІАН
Завтра у Києві знову сніжитиме / фото УНІАН

У Київській міській державній адміністрації попереджають про сніг та ожеледицю у столиці 1 лютого.

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Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

«1 лютого у Києві очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН

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Теги: КМДАУкргідрометцентрпогода у Києвіновини Києва
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