У Києві завтра очікується сніг, на дорогах ожеледиця
Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки.
У Київській міській державній адміністрації попереджають про сніг та ожеледицю у столиці 1 лютого.
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Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
«1 лютого у Києві очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться у повідомленні.
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