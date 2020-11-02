65 годин під завалами: у Туреччині врятували 3-річну дівчинку, яка дивом вижила після землетрусу (фото)

Дівчинку на ім'я Еліф Перінчек зуміли витягнути з-під завалів одного з житлових будинків Ізміра.

Сім'я дівчинки назвала порятунок дитини дивом / фото Анадолу

У Туреччині врятували 3-річну дівчинку, яка дивом вижила після нищівного землетрусу. Вона провела під завалами майже три доби.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Дівчинку на ім'я Еліф Перінчек зуміли витягнути з-під завалів одного з житлових будинків Ізміра. Це сталося через 65 годин після початку землетрусу. Вона - 106-а особа, яка була врятована від наслідків стихії.

фото Анадолу

Сім'я дівчинки, яку вже помістили в лікарню, назвала порятунок дитини дивом.

За останніми даними, внаслідок землетрусу загинули вже 79 осіб. Постраждали 963 людини, з них 743 виписали з лікарень. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

фото Анадолу

Землетрус у Туреччині: що відомо