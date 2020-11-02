65 годин під завалами: у Туреччині врятували 3-річну дівчинку, яка дивом вижила після землетрусу (фото)
Дівчинку на ім'я Еліф Перінчек зуміли витягнути з-під завалів одного з житлових будинків Ізміра.
У Туреччині врятували 3-річну дівчинку, яка дивом вижила після нищівного землетрусу. Вона провела під завалами майже три доби.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Дівчинку на ім'я Еліф Перінчек зуміли витягнути з-під завалів одного з житлових будинків Ізміра. Це сталося через 65 годин після початку землетрусу. Вона - 106-а особа, яка була врятована від наслідків стихії.
Сім'я дівчинки, яку вже помістили в лікарню, назвала порятунок дитини дивом.
За останніми даними, внаслідок землетрусу загинули вже 79 осіб. Постраждали 963 людини, з них 743 виписали з лікарень. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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Землетрус у Туреччині: що відомо
- 30 жовтня сильний землетрус сталося в Егейському морі. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км. Підземні поштовхи відчули на островах Греції і в Стамбулі. У прибережній турецькій провінції Ізмір в результаті землетрусу зруйновані деякі будинки, люди опинилися під руїнами.
- Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що українські дипломати з'ясовують, чи є українці серед постраждалих в результаті землетрусу в Туреччині.
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