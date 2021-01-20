Аргентина оговтується після потужного землетрусу (фоторепортаж, відео)
В Аргентині стався землетрус магнітудою 6,5.
Аргентинці оговтуються після потужного землетрусу
Вчора в Аргентині стався потужний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою майже 6,5 балів викликали паніку серед місцевого населення.
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Як повідомляється, сильні афтершоки відчувалися ще кілька годин поспіль.
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Епіцентр знаходився на глибині усього 20 кілометрів неподалік міста Посіто, що у центрально-західній частині країни. Мешканці сусідньої Чилі розповідають, що відголоски землетрусу докотилися й до них.
Нагадаємо, що через поштовхи майже по усій провінції відключили світло. Люди у паніці вибігали зі своїх будинків. Повідомлень про жертв немає.
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