Внаслідок потужного землетрусу у Токіо зникло світло, постраждали понад 50 осіб (фоторепортаж)

Епіцентр землетрусу зафіксовано біля узбережжя Фукусіми.

В Японії стався потужний землетрус \ фото REUTERS

У Японії в регіоні Тохоку стався землетрус магнітудою 7,1 бала, який зачепив префектуру Фукусіма.

Читайте також В Японії стався землетрус магнітудою 7,1 (відео)Як повідомляє segodnya.ua з посиланням на видання Japantimes, в результаті постраждали щонайменше 50 осіб, вийшло з ладу кілька електростанцій, внаслідок чого близько 950 тис. будинків залишилися без електроенергії в Токіо і передмістях.

Джерело в уряді Японії повідомило, що ситуацію з відключенням електроенергії розраховують виправити протягом доби, але в регіоні Тохоку на це знадобиться більше часу.

Представник Метеорологічного агентства заявив, що протягом тижня можуть статися додаткові поштовхи до 6 балів. За словами чиновника, сьогоднішній землетрус може бути наслідком "Великого землетрусу" на сході Японії, який стався у цьому ж регіоні 11 березня 2011 року.

"Оскільки (землетрус 2011 року) був величезним з магнітудою 9 балів, не дивно, що через 10 років після цього стався ще один", – сказав професор Інституту дослідження землетрусів при Токійському університеті Кенджи Сатаке.

Землетрус в Японії

За даними Метеорологічного агентства Японії, епіцентр землетрусу зафіксовано біля узбережжя Фукусіми, приблизно за 220 км на північ від Токіо, де він відчувався близько 4 балів. Його осередок був на глибині близько 55 км. Попередження про цунамі не надходило.

Землетруси часто відбуваються в Японії, одному з найбільш сейсмічно активних районів світу. На Японію припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою 6 і більше

Руйнівний землетрус в Японії 11 березня 2011 року

Потужний землетрус в Японії стався 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід країни і викликав потужне цунамі, що призвело до важкої ядерної кризи в світі за чверть століття.