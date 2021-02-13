Внаслідок потужного землетрусу у Токіо зникло світло, постраждали понад 50 осіб (фоторепортаж)
Епіцентр землетрусу зафіксовано біля узбережжя Фукусіми.
У Японії в регіоні Тохоку стався землетрус магнітудою 7,1 бала, який зачепив префектуру Фукусіма.
В Японії стався землетрус магнітудою 7,1 (відео)Як повідомляє segodnya.ua з посиланням на видання Japantimes, в результаті постраждали щонайменше 50 осіб, вийшло з ладу кілька електростанцій, внаслідок чого близько 950 тис. будинків залишилися без електроенергії в Токіо і передмістях.
Джерело в уряді Японії повідомило, що ситуацію з відключенням електроенергії розраховують виправити протягом доби, але в регіоні Тохоку на це знадобиться більше часу.
Представник Метеорологічного агентства заявив, що протягом тижня можуть статися додаткові поштовхи до 6 балів. За словами чиновника, сьогоднішній землетрус може бути наслідком "Великого землетрусу" на сході Японії, який стався у цьому ж регіоні 11 березня 2011 року.
"Оскільки (землетрус 2011 року) був величезним з магнітудою 9 балів, не дивно, що через 10 років після цього стався ще один", – сказав професор Інституту дослідження землетрусів при Токійському університеті Кенджи Сатаке.
Землетрус в Японії
За даними Метеорологічного агентства Японії, епіцентр землетрусу зафіксовано біля узбережжя Фукусіми, приблизно за 220 км на північ від Токіо, де він відчувався близько 4 балів. Його осередок був на глибині близько 55 км. Попередження про цунамі не надходило.
Землетруси часто відбуваються в Японії, одному з найбільш сейсмічно активних районів світу. На Японію припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою 6 і більше
Руйнівний землетрус в Японії 11 березня 2011 року
Потужний землетрус в Японії стався 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід країни і викликав потужне цунамі, що призвело до важкої ядерної кризи в світі за чверть століття.
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