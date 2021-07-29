Негода пронеслася по західних областях України, наробивши лиха.
Зокрема, у місті Золочів Львівської області буревій напередодні наробив чимало шкоди, йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, шифер з дахів зносило, наче аркуші паперу. Пошкоджених покрівель кілька десятків. Зірвало дах із народного дому та військкомату, затоплено бібліотеку і книгосховище. Вітер був такої сили, що дерева виривало з корінням. Вони падали на дороги і автомобілі. Минулося без жертв.
Зливи зі шквалами наробили лиха й на Буковині. Як повідомляється, на трасах повалило десятки дерев.
Злива у Чернівцях
У Чернівцях злива затопила з десяток вулиць у середмісті й паралізувала рух транспорту.
Внаслідок сильної зливи на вулиці Головній у районі Центральної площі утворилися значні струмки води. Підтоплено також територію залізничного вокзалу. Зокрема, вода лежить перед вокзалом з боку вулиці Гагаріна та на самих коліях залізниці.
Негода в Україні
За даними ДСНС України, станом на сьогоднішній ранок через негоду в Україні знеструмлено 120 населених пунктів у 5 областях:
Львівська - 44;
Чернівецька - 25;
Житомирська - 20;
Івано-Франківська - 20;
Тернопільська - 11.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: