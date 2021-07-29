Вітер був такої сили, що дерева виривало з корінням.

Негода пронеслася по західних областях України, наробивши лиха.

Зокрема, у місті Золочів Львівської області буревій напередодні наробив чимало шкоди, йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, шифер з дахів зносило, наче аркуші паперу. Пошкоджених покрівель кілька десятків. Зірвало дах із народного дому та військкомату, затоплено бібліотеку і книгосховище. Вітер був такої сили, що дерева виривало з корінням. Вони падали на дороги і автомобілі. Минулося без жертв.

Зливи зі шквалами наробили лиха й на Буковині. Як повідомляється, на трасах повалило десятки дерев.

У Чернівцях злива затопила з десяток вулиць у середмісті й паралізувала рух транспорту.

Внаслідок сильної зливи на вулиці Головній у районі Центральної площі утворилися значні струмки води. Підтоплено також територію залізничного вокзалу. Зокрема, вода лежить перед вокзалом з боку вулиці Гагаріна та на самих коліях залізниці.

Негода в Україні

За даними ДСНС України, станом на сьогоднішній ранок через негоду в Україні знеструмлено 120 населених пунктів у 5 областях:

Львівська - 44;

Чернівецька - 25;

Житомирська - 20;

Івано-Франківська - 20;

Тернопільська - 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: Катерина Лиманська