Сильні опади тривали близько півгодини.

У Чернівцях внаслідок раптової зливи, яка розпочалась приблизно о 16.40 і тривала близько півгодини, підтоплено центральну частину міста.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок сильної зливи на вулиці Головній у районі Центральної площі утворилися значні струмки води.

Така ж ситуація із підтопленням вулиці Шкільної, Богдана Хмельницького та Гагаріна.

Підтоплено також територію залізничного вокзалу. Зокрема, вода лежить перед вокзалом з боку вулиці Гагаріна та на самих коліях залізниці.

Раніше рятувальники оголосили штормове попередження про різке погіршення погоди в областях України в середу, 28 липня. Йшлося про шквали, грози та зливи.

А проте негоду в Україні обіцяють і завтра, 29 липня. Практично по всій країні очікуються зливи, місцями - з грозами. Сухо буде лише в деяких східних областях та на півдні України. У західних областях температура знизиться до +24°...+27°. На решті території - спека до + 34°.

Похолодання пов’язане з приходом до України північних циклонів Elior та Dirk.

За даними синоптика Наталки Діденко, з другої половини дня середи зливи пройдуть у західних регіонах, які потім приєднаються до грози у центральних областях.

У середу, 28 липня, Україну накриє спека до +34°, при цьому в багатьох областях пройдуть дощі, місцями - з грозами. Опади очікуються на заході, півночі країни та в деяких центральних областях. На сході та півдні - сухо.

Автор: Микола Кобилюк