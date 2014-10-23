Євгена Кисельова обіцяють впустити в Україну в найближчі години

Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держприкордонслужби - спікер Сергій Астахов.

"Є доручення уповноваженого державного органу відносно громадянина з таким прізвищем, ім'ям та по батькові", - сказав він.

"Така ситуація виникла на кордоні. Зараз вона з'ясовується, буде ухвалено додаткове рішення. Трохи згодом буде надана інформація", - додав Астахов.

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Як повідомив "Українській правді" радник голови СБУ Маркіян Лубківський, в найближчі години Кисельова пустять в Україну.

"Що стосується Кисельова, то інформація дійсно щодо нього перевірялася, і він найближчим часом отримає можливість в'їхати в Україну", - сказав Лубківський.

"Ми перевіряємо будь-яку інформацію, що стосується будь-яких іноземних громадян, просимо з розумінням ставитися до того, що ми живемо в специфічний час, час, коли є багато ризиків і загроз національній безпеці України, тому ми ретельно перевіряємо, включаючи інформацію, щодо іноземців, які в'їжджають в Україну ", - додав він.