У Дніпропетровську зникла голова люстраційного комітету

Про це у своєму Фейсбук заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

"У Дніпропетровську зникла голова люстрационного комітету, кандидат у депутати Таміла Ульянова. Вийшла до під'їзду в тапочках і пропала.

Є ймовірність, що її заарештувала Генеральна прокуратура", -написав він.

Філатов відзначив, що Ульянова "давно і безуспішно боролася з місцевим обласним прокурором" і додав, що в даний час міліція не знає, де вона.

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Підтвердив інформацію про зникнення і Єгор Соболєв — голова люстраційного комітету України.

"Зникла Таміла Ульянова -найактивніший борець за очищення влади в Дніпрі. За даними родини, її викликали з дому невідомі, представившись слідчо-оперативною групою", -написав він у Фейсбук і додав, що вже зв'язався з Генеральним прокурором України Віталієм Яремою, який пообіцяв прояснити ситуацію.