У ГПУ люстрували вже 130 працівників, готуються звільнити ще 450
За законом про люстрацію звільнено вже понад 130 прокурорсько-слідчих працівників.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
«На виконання Закону України «Про очищення влади» згідно п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про очищення влади" на підставі п. 7-2 ст. 36 КЗпП України, станом на 23 жовтня 2014 року наказами генерального прокурора України з органів прокуратури звільнено 132 прокурорсько-слідчих працівника», - сказано в повідомленні.
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Серед звільнених - один заступник генерального прокурора України, сім прокурорів обласного рівня та 30 їхніх заступників, два начальника головних управлінь та 9 їхніх заступників, - поінформували у ГПУ.
Також у подальшому на виконання Закону України «Про очищення влади» з органів прокуратури буде звільнено близько 450 працівників, додали у Генпрокуратурі.
Раніше міністр юстиції заявляв, що під люстрацію потрапить не катастрофічна кількість людей.