У ГПУ люстрували вже 130 працівників, готуються звільнити ще 450

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«На виконання Закону України «Про очищення влади» згідно п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про очищення влади" на підставі п. 7-2 ст. 36 КЗпП України, станом на 23 жовтня 2014 року наказами генерального прокурора України з органів прокуратури звільнено 132 прокурорсько-слідчих працівника», - сказано в повідомленні.

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Серед звільнених - один заступник генерального прокурора України, сім прокурорів обласного рівня та 30 їхніх заступників, два начальника головних управлінь та 9 їхніх заступників, - поінформували у ГПУ.

Також у подальшому на виконання Закону України «Про очищення влади» з органів прокуратури буде звільнено близько 450 працівників, додали у Генпрокуратурі.

Раніше міністр юстиції заявляв, що під люстрацію потрапить не катастрофічна кількість людей.