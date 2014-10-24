СБУ затримала громадянина Росії, звинуваченого в організації протестів Нацгвардії (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами голови СБУ, 23 жовтня затримано громадянина РФ, він представлявся генералом ФСБ, «прізвище його Гречишкін, має посвідчення заступника генерального редактора «Российских новостей», має посвідчення помічника депутат Держдуми», - заявив він.

«Ми доповідаємо, що саме цей ляльковод у Київській області останній місяць проживаючи організовував та координував такі правопорушення: провокації, інспірування так званих протестних акцій Нацгвардії під Адміністрацією президента», - зазначив Наливайченко, зауваживши, що «він дає свідчення та буде допитаний разом з іншими ляльководами, які ніякого відношення до нашого громадянства не мають, але мають наміри і вчиняють злочини на нашій території».

Читайте такожПорошенко розповів, хто винен у пікеті Нацгвардії під АП«Саме цей громадянин РФ організовував і причетний до вивезення тіл загиблих громадян Росії з території Луганської та Донецької, це доведено і нами задокументовано і є в наших кримінальних справах, контактував безпосередньо з терористами», - наголосив голова СБУ.

«Саме він приховував злочини проти людяності та брав участь в них», - додав Наливайченко.