Російські військові поступово відходять від кордону - Наливайченко

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

«Російські військові поступово відходять від кордону українсько-російського. І це добре, і це так має бути. Головне не просто цей процес означити, або задати, а щоб там з’явився реальний план відновлення нашими прикордонниками з нашого боку, а російськими прикордонниками з їхнього боку контролю над кордоном», - заявив він.

Раніше він заявляв, що проросійські бойовики на сході намагаються приховати сліди своїх злочинів.

Нагадаємо, .бойовики почали скаржитися, що російські правоохоронні органи останнім часом стали затримувати на кордоні з Україною "добровольців", охочих вступити до лав сепаратистів.