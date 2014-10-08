Російські військові поступово відходять від кордону - Наливайченко
07:04, 08 жовтня 2014Політика
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Російські військові поступово відходять від українсько-російського кордону.
REUTERS
Про це в ефірі 5 каналу заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.
«Російські військові поступово відходять від кордону українсько-російського. І це добре, і це так має бути. Головне не просто цей процес означити, або задати, а щоб там з’явився реальний план відновлення нашими прикордонниками з нашого боку, а російськими прикордонниками з їхнього боку контролю над кордоном», - заявив він.
Раніше він заявляв, що проросійські бойовики на сході намагаються приховати сліди своїх злочинів.
Нагадаємо, .бойовики почали скаржитися, що російські правоохоронні органи останнім часом стали затримувати на кордоні з Україною "добровольців", охочих вступити до лав сепаратистів.
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