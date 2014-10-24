ОБСЄ моніторить не весь кордон, а тільки два пункти пропуску в Росії

Як передає власний кореспондент РФ, про це на прес-конференції в Ростові-на-Дону сказав керівник місії ОБСЄ в Ростовській області Поль Пікар.

«Наша місія складається із 16 міжнародних спостерігачів… Ми працюємо цілодобово у двох пунктах пропуску «Донецьк» і «Гукове». Часто кажуть, що під нашим спостереженням весь кордон, але ми тільки на двох пунктах – ми не дивимось ані вліво, ані вправо», - сказав Пікар.

При цьому він нагадав, що роботу місії ОБСЄ продовжено до 23 листопада.

Пікар заявив, що безпосередньо через пункти пропуску не здійснювалось перекидання російської військової техніки до України, проте була відмічена активність російської авіації.

За його словами, за три місяці ці пункти пропуску перетнуло понад напівмільйона людей.

Читайте такожРосія перетворює спостережну місію ОБСЄ на збір розвідданих - радник міністра оборониПікар повідомив, що до перемир'я 5 вересня більш як тисяча людей щодня переміщалися з України в РФ, але тенденція на початку вересня змінилася.

«Люди почали повертатися. Ця тенденція має місце відтоді, вже два місяці більше людей виїжджають з РФ до України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня заступник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Сергій Москаленко повідомив, що Державна прикордонна служба України не контролює 298,5 кілометра державного кордону з Російською Федерацією в Донецькій і Луганській областях.

РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, із середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тисячі 660 людей, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб були змушені залишити свої домівки.