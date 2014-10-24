Росія продовжує вести повітряну розвідку на кордоні з Чернігівською областю (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Російська Федерація продовжує ведення повітряної розвідки на кордоні за допомогою авіації. Так, учора було зафіксовано політ вертольоту МІ-8 ЗС РФ вздовж лінії державного кордону зі сторони РФ без порушення повітряного простору України навпроти ділянок відділів прикордонної служби «Гірськ», «Вороб`ївка» та «Семенівка» Чернігівського загону", - сказав Лисенко.

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Він нагадав, що позавчора вертоліт ЗС РФ активно здійснював розвідувальні польоти вздовж українсько-російського кордону навпроти ділянки Сумського загону.

Також Лисенко поінформував, що упродовж доби бойових зіткнень підрозділів Держприкордонслужби із незаконними збройними формуваннями та обстрілів позицій прикордонників не було.

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