Партія «Блок Петра Порошенко» спростовує факт підтримки кандидата Білецького
16:36, 24 жовтня 2014Політика
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Сьогодні член партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Козак офіційно спростував інформацію про те, що «Блок Петра Порошенка» підтримує кандидата в депутати до Верховної Ради по 217 округу Андрія Білецького.
«У мене в руках є офіційний документ від Київської міської територіальної організації партії«Блок Петра Порошенка», в якому повідомляється про те, що не приймалося рішення про підтримку Андрія Білецького і не було отримано такої інформації від центральних органів БПП», - повідомив Володимир Козак у своїй офіційній заяві.
Козак зазначив, що будь-яка інформація про те, що «Блок Петра Порошенка» підтримав кандидата в депутати по мажоритарному округу 217 Андрія Білецького, є недійсною.
«Шановні виборці! Будьте уважні. Якщо за кілька днів до виборів кандидат «раптом згадав» про те, що його підтримує «Блок Петра Порошенка», то, швидше за все, це інсинуація.
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