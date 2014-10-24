Партія «Блок Петра Порошенко» спростовує факт підтримки кандидата Білецького

«У мене в руках є офіційний документ від Київської міської територіальної організації партії«Блок Петра Порошенка», в якому повідомляється про те, що не приймалося рішення про підтримку Андрія Білецького і не було отримано такої інформації від центральних органів БПП​​», - повідомив Володимир Козак у своїй офіційній заяві.

Козак зазначив, що будь-яка інформація про те, що «Блок Петра Порошенка» підтримав кандидата в депутати по мажоритарному округу 217 Андрія Білецького, є недійсною.

«Шановні виборці! Будьте уважні. Якщо за кілька днів до виборів кандидат «раптом згадав» про те, що його підтримує «Блок Петра Порошенка», то, швидше за все, це інсинуація.