Дніпропетровський губернатор каже, що Наша Україна почекає його рішення

Протягом місяця партії, які входять до блоку «Наша Україна – Народна самооборона», мають визначитися щодо участі у новій партії на базі «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам член політради партії «Народний Союз Наша Україна», голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.

За його словами, таке рішення прийнято сьогодні на політраді партії НСНУ.

Говорячи про своє членство у НСНУ, він зазначив, що бачить, що «ще не все втрачено», і взяв час для того, щоб не приймати остаточного рішення, а визначитися трохи пізніше щодо свого членства у цій партії.