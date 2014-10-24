Бойовики на Донбасі продовжують викрадати мирних громадян з метою отримання викупу - ООН

Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявляє, що бойовики на Донбасі продовжують викрадати цивільних осіб з метою отримання викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

Шимонович зазначив, що озброєні угруповання продовжують тероризувати населення в районах, які є під їх контролем.

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“Ми отримуємо повідомлення про вбивства, викрадення, тортури та інші серйозні порушення прав людини, зокрема, знищення будинків, захоплення власності. Вони продовжують викрадати людей для отримання викупу та змушують їх до примусової праці”, - сказав Шимонович.

Також він зазначив, що продовжується практика насильницької мобілізації цивільних осіб, і місцевому населенню погрожують стратами.

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Окрім того, він додав, що продовжують надходити повідомлення про порушення прав людини українськими добровольчими батальйонами.

В цьому зв’язку він наголосив, що ООН продовжує закликати український уряд більш серйозніше контролювати діяльність цих батальйонів та притягувати до відповідальності членів цих батальйонів за порушення прав людини.