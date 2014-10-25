Бойовики на Луганщині погрожують жителям позбавленням пенсії у разі голосування на виборах

У місті Рубіжне, що у Луганській області, бойовики поширюють серед місцевих пенсіонерів листівки з погрозами.

Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в Луганській області.

"Сьогодні вранці до чергової частини Рубіжанського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у м. Рубіжне від імені, так званої, "Луганської народної республіки", були виявлені листівки з друкованим текстом: «Пенсионер, проголосуешь за "такого-то" кандидата в депутаты – проверим списки, оставим без пенсии. ЛНР», «Пенсионер, пойдешь на выборы – оставим без пенсии. ЛНР»", - йдеться у повідомленні.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, де співробітників міліції вже чекали місцеві жителі та пенсіонери. Вони були налякані і заявляли про небажання йти на позачергові вибори до Верховної Ради України.

Працівники міліції на місці події виявили близько 200 листівок з погрозами.

Даний факт зареєстровано. У МВС запевнили, що вживаються заходи щодо розшуку та затримання осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.