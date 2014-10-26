Бойовики обстріляли жителів Донецька, які шукали виборчу комісію

Про це з посиланням на слова самих виборців інформують спостерігачі спільної моніторингової кампанії Донецької обласної організації Комітету виборців України та громадянської мережі «Опора».

«Ми з друзями сьогодні вирішили проголосувати на виборах і пішли на дільницю, де зазвичай голосуємо. Вона розташована у школі №114 в Петровському районі Донецька», – розповів неназваний спостерігачами донеччанин.

«Коли ми прийшли туди, на вході стояв чоловік, у якого ми спитали, чи можна тут проголосувати. Він сказав «зараз все вирішимо» і зайшов у приміщення школи. Після цього з будівлі по нас випустили автоматну чергу, ми ледь врятувалися, бо вчасно добігли до машини», – сказав чоловік.

Читайте такожБойовики на Луганщині погрожують жителям позбавленням пенсії у разі голосування на виборах

Донеччанин, які передав цю інформацію спостерігачам, сказав, що не знав про те, що в місті не відкрилася жодна виборча дільниця.

26 жовтня жодна виборча дільниця не відкрилася в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Торезі, Єнакієвому, Шахтарську та кількох інших містах Донбасу. Голосування не розпочалося в дев’яти одномандатних округах на Донеччині і в шести – на Луганщині.