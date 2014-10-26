У Кременчуці призупинили голосування на знеструмлених дільницях

19:31, 26 жовтня 2014
Політика
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У Кременчуці Полтавської області на виборчих дільницях, де зникла електрика, тимчасово припинений процес голосування на виборах у Верховну Раду.

Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомив заступник окружкому Артем Гриценко.

За його словами, на ці дільниці уже виїхали члени окружкому, співробітники міліції та управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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«Без світла голосувати люди не можуть. Тимчасово припинили роботу. Зараз вирішуємо питання із резервними джерелами», - сказав Гриценко.

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Нагадаємо, у Кременчуці сьогодні ввечері на низці виборчих дільниць зникло світло. За оперативними даними, світло зникло на дільницях по вулицях Московська і Київська.

Перший віце-мер міста Віктор Калашник повідомив, що світло на низці виборчих дільниць зникло через аварію.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Луганській області проголосувала третина виборців.

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