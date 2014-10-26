Наживо. Проект "День виборів: підсумки". Оприлюднення результатів Міжнародного екзит-полу

1. Головне захід проекту - результати Міжнародного екзит-полу, організаторами якого є 4 партнера: Уряд Канади, Соціологічна група «Рейтинг» (Україна), «Baltic Surveys»/The Gallup Organization (Литва), за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту (The International Republican Institute - IRI). Результати екзит-полу будуть оприлюднені о 20:01 , вони покажуть, які політичні партії проходять до складу майбутньої Верховної Раді України.

Крім того, будуть продемонстровані:

- Рівень підтримки політичних сил у регіонах України, а саме: у кожному з регіонів - партія-переможець, а також рейтинги інших партій;

- Рівень підтримки партій серед різних демографічних груп, а саме: кого більше підтримали українські жінки, кого обрали чоловіка, якій політичній силі найбільш симпатизує молодь, кому більше довіряє старше покоління та інше;

- Структура виборців основних партій.

Результати Міжнародного екзит-полу презентують: Ігор Тищенко/Igor Tyshchenko, засновник Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine); Раса Алишаускене/Rasa Alisauskiene, директор «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва). Очікується участь посла Канади в Україні Романа Ващука/Roman Waschuk, який виступить з промовою перед оголошенням результатів екзит-полу, організатором якого виступив Уряд Канади (орієнтовно в 19:50).

Для представників іноземних ЗМІ забезпечено синхронний переклад заходи (англійська мова).

Проект «День виборів: підсумки» у прямому ефірі буде транслюватися на сайті УНІАН і телеканалі УНІАН-ТБ. 2.

2. В рамках проекту в УНІАН «День виборів: підсумки» 26 жовтня 2014 року в УНІАН відбудеться брифінг представників Комітету виборців України на тему: «Завершення дня голосування: попередні результати спостереження».

Початок орієнтовно о 20:30. Учасники: Віталій Тесленко, виконавчий директор Комітету виборців України Наталія Линник, генеральний директор програм Комітету Виборців України. Проект «День виборів: підсумки» у прямому ефірі буде транслюватися на сайті УНІАН і телеканалі УНІАН-ТБ.

3. В рамках проекту в УНІАН «День виборів: підсумки» 26 жовтня 2014 відбудеться прес-конференція на тему: «Попередні результати парламентських виборів 2014: паралельний підрахунок голосів партією «ЗАСТУП».

Початок орієнтовно о 21:00. У прес-конференції візьмуть участь кандидати першу п'ятірку виборчого списку політичної партії «Всеукраїнське аграрне об'єднання «ЗАСТУП»: голова політичної партії «Заступ» Віра Ульянченко, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков; Омельницький сільський голова Полтавської області Олександра Шереметьєва; начальник об'єднання «Укрсількомунгосп» Володимир Хоменко, голова громадської організації «ЗАСТУП» Ірина Синявська.