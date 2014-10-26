Наживо. Проект "День виборів: підсумки". Оприлюднення результатів Міжнародного екзит-полу
26 жовтня, одразу після закриття виборчих дільниць, в УНІАН розпочнеться проект «День виборів: підсумки». Проект в прямому ефірі транслюється на сайті УНІАН і телеканалі УНІАН-ТБ. Також дивіться на каналі УНІАН у YouTube
Крім того, будуть продемонстровані:
- Рівень підтримки політичних сил у регіонах України, а саме: у кожному з регіонів - партія-переможець, а також рейтинги інших партій;
- Рівень підтримки партій серед різних демографічних груп, а саме: кого більше підтримали українські жінки, кого обрали чоловіка, якій політичній силі найбільш симпатизує молодь, кому більше довіряє старше покоління та інше;
- Структура виборців основних партій.
Результати Міжнародного екзит-полу презентують: Ігор Тищенко/Igor Tyshchenko, засновник Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine); Раса Алишаускене/Rasa Alisauskiene, директор «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва). Очікується участь посла Канади в Україні Романа Ващука/Roman Waschuk, який виступить з промовою перед оголошенням результатів екзит-полу, організатором якого виступив Уряд Канади (орієнтовно в 19:50).
Для представників іноземних ЗМІ забезпечено синхронний переклад заходи (англійська мова).
Проект «День виборів: підсумки» у прямому ефірі буде транслюватися на сайті УНІАН і телеканалі УНІАН-ТБ. 2.
2. В рамках проекту в УНІАН «День виборів: підсумки» 26 жовтня 2014 року в УНІАН відбудеться брифінг представників Комітету виборців України на тему: «Завершення дня голосування: попередні результати спостереження».
Початок орієнтовно о 20:30. Учасники: Віталій Тесленко, виконавчий директор Комітету виборців України Наталія Линник, генеральний директор програм Комітету Виборців України. Проект «День виборів: підсумки» у прямому ефірі буде транслюватися на сайті УНІАН і телеканалі УНІАН-ТБ.
3. В рамках проекту в УНІАН «День виборів: підсумки» 26 жовтня 2014 відбудеться прес-конференція на тему: «Попередні результати парламентських виборів 2014: паралельний підрахунок голосів партією «ЗАСТУП».
Початок орієнтовно о 21:00. У прес-конференції візьмуть участь кандидати першу п'ятірку виборчого списку політичної партії «Всеукраїнське аграрне об'єднання «ЗАСТУП»: голова політичної партії «Заступ» Віра Ульянченко, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков; Омельницький сільський голова Полтавської області Олександра Шереметьєва; начальник об'єднання «Укрсількомунгосп» Володимир Хоменко, голова громадської організації «ЗАСТУП» Ірина Синявська.