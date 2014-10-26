Центрвиборчком обіцяє підрахувати результати виборів до 10 листопада

Про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера, повідомляють Подробности.

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У Центрвиборчкому є 15 днів для того, щоб офіційно встановити результати виборів і швидкого прогнозу в ЦВК не обіцяють, зазначив Магера.

"Доведеться чекати майже 15 днів. І не тому, що нам дуже цього хочеться, а для того, щоб отримати протоколи з усіх без винятку округів, тому що питання можуть виникати, зокрема в Донецькій і Луганській областях", - заявив Магера.

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Він зазначив, що 10 листопада - це крайній термін для оголошення результатів.

Раніше ЦВК констатувала низьку явку виборців по всій Україні.