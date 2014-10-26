ЦВК констатувала низьку явку виборців по всій Україні

Про це сьогодні під час брифінгу заявила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна, передає Еспресо.TV.

"Уже сьогодні стало тенденцією відносне зниження активності виборців від однієї виборчої кампанії до іншої", - зазначила Усенко-Чорна.

За її словами, традиційно висока активність виборців станом на 12:00 спостерігається у Київській (понад 24%), Черкаській (25,84%) і Кіровоградській (26,25%) областях.

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Найнижча явка виборців зафіксована в Донецькій (14,37%), Луганській (15,79%) і Закарпатській (12,94%) областях та місті Одеса (14,45%).

Загалом, станом на 12:00, за даними від 194 з 198 окружних виборчих комісій, явка виборців по Україні склала 20,35%.