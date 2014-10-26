КВУ про вибори в Києві: тиск на журналістів і незаконне фотографування бюлетенів
День виборів у Києві відзначився відносним спокоєм на виборчих дільницях, зазначив голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель.
«Ми спостерігаємо декілька випадків тиску на представників засобів масової інформації. Як відомо, типова ситуація, коли представники КВУ працюють спостерігачами від ЗМІ. Зокрема, в 220 окрузі представники одного з кандидатів відвідують виборчі дільниці, де перевіряють редакційні документи та посвідчення спостерігачів. Ми оцінюємо ці факти як тиск з боку кандидатів на виборчий процес і будемо їх максимально зупиняти».
На питання про те, що в ЗМІ з'явилася інформація про використання адмінресурсу на окрузі №220 головою Подільської РДА на користь одного з провладних кандидатів Кошель відповів:«Я не готовий зараз підтвердити дану інформацію, оскільки зараз наша група працює і перевіряє дані факти. Як тільки у нас буде задокументовані дані, ми їх опублікуємо. Зараз головна проблема на цьому окрузі, якщо не говорити про процедурні речі,- це проблема, яка полягає в тому, що кандидат в народні депутати Дмитро Гордон особисто присутній на виборчих дільницях і особисто перевіряє документи у журналістів і спостерігачів. Ми відзначаємо, що такі дії означають, що суб'єкт виборчого процесу виходить за межі своїх повноважень».
На виборчих дільницях № 800676 і 800677 округу №220 спостерігачами Комітету виборців України було зафіксовано факти незаконного фотографування бюлетенів на мобільні телефони в кабінках для голосування.