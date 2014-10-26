КВУ про вибори в Києві: тиск на журналістів і незаконне фотографування бюлетенів

«Ми спостерігаємо декілька випадків тиску на представників засобів масової інформації. Як відомо, типова ситуація, коли представники КВУ працюють спостерігачами від ЗМІ. Зокрема, в 220 окрузі представники одного з кандидатів відвідують виборчі дільниці, де перевіряють редакційні документи та посвідчення спостерігачів. Ми оцінюємо ці факти як тиск з боку кандидатів на виборчий процес і будемо їх максимально зупиняти».

На питання про те, що в ЗМІ з'явилася інформація про використання адмінресурсу на окрузі №220 головою Подільської РДА на користь одного з провладних кандидатів Кошель відповів:«Я не готовий зараз підтвердити дану інформацію, оскільки зараз наша група працює і перевіряє дані факти. Як тільки у нас буде задокументовані дані, ми їх опублікуємо. Зараз головна проблема на цьому окрузі, якщо не говорити про процедурні речі,- це проблема, яка полягає в тому, що кандидат в народні депутати Дмитро Гордон особисто присутній на виборчих дільницях і особисто перевіряє документи у журналістів і спостерігачів. Ми відзначаємо, що такі дії означають, що суб'єкт виборчого процесу виходить за межі своїх повноважень».

На виборчих дільницях № 800676 і 800677 округу №220 спостерігачами Комітету виборців України було зафіксовано факти незаконного фотографування бюлетенів на мобільні телефони в кабінках для голосування.