В Антарктиді голосували за БПП, "Громадянську позицію" і "Правий сектор"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу ЦВК.

“В Антарктиді в нас є одна виборча дільниця №801052. Вона входить до складу 223 округу міста Києва. На цій дільниці знаходиться 11 виборців. 8 чоловік проголосували за “Блок Петра Порошенка”, 2 голоси - за кандидатів від “Громадянської позиції” Анатолія Гриценка і один голос за “Правий сектор”, - зазначив Магера.

Нагадаємо, ЦВК визнала вибори такими, що відбулися.