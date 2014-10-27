В Антарктиді голосували за БПП, "Громадянську позицію" і "Правий сектор"
00:56, 27 жовтня 2014Політика
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Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, за кого проголосували українські вчені на Антарктичній станції “Академік Вернадський”.
У ЦВК розповіли про результати виборів у Антарктиді / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу ЦВК.
“В Антарктиді в нас є одна виборча дільниця №801052. Вона входить до складу 223 округу міста Києва. На цій дільниці знаходиться 11 виборців. 8 чоловік проголосували за “Блок Петра Порошенка”, 2 голоси - за кандидатів від “Громадянської позиції” Анатолія Гриценка і один голос за “Правий сектор”, - зазначив Магера.
Нагадаємо, ЦВК визнала вибори такими, що відбулися.
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