У Києві охоронці Ляшка напали на знімальну групу 1+1 (відео)



Як повідомляє ТСН, журналісти намагалися взяти інтерв`ю у головного радикала і запитати, чи підтримує він кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем`єр-міністра.

У своєму штабі відповідати на це запитання ТСН Ляшко відмовився. Вдруге журналісти планували запитати про це у нього в іншому місці.

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Але на шляху стали дві машини - в одній із яких радикал, в іншій його охоронці, - зупинили авто знімальної групи ТСН. Звідти вискочили молодики. У руках у них була спеціальна техніка, що засліплює очі. Спочатку чоловіки намагалися відкрити машину, потім почали бити руками у скло. Інцидент тривав кілька хвилин. Залишили у спокої журналістів охоронці лише після того, як побачили ввімкнену камеру.