Перші дані про результати голосування не показують жодної тенденції — Магера
01:37, 27 жовтня 2014Політика
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Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявляє, що не варто за результатами підрахунку менш ніж відсотка голосів робити висновки про якісь тенденції та прогнозовані результати виборів.
Перші дані про результати голосування не показують жодної тенденції
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Центральній виборчій комісії.
“Попередні результати на окремих дільницях не показують жодної тенденції. Тому що опрацьовано досить незначний відсоток протоколів дільничних комісій”, - сказав Магера.
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Зокрема, за результатами підрахунку 4,5% протоколів ДВК, “Блок Петра Порошенка” набрав 22,18%,“Народний фронт” - 21,99%, Радикальна партія Олега Ляшка — 9,08%, “Опозиційний блок” — 8,43%, Об'єднання “Самопоміч” - 7,94%, “Батьківщина” - 7,02%.
Всі інші політичні сили наразі перебувають за межами 5-відсоткового прохідного бар'єра.
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