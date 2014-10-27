Перші дані про результати голосування не показують жодної тенденції — Магера



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Центральній виборчій комісії.

“Попередні результати на окремих дільницях не показують жодної тенденції. Тому що опрацьовано досить незначний відсоток протоколів дільничних комісій”, - сказав Магера.

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Зокрема, за результатами підрахунку 4,5% протоколів ДВК, “Блок Петра Порошенка” набрав 22,18%,“Народний фронт” - 21,99%, Радикальна партія Олега Ляшка — 9,08%, “Опозиційний блок” — 8,43%, Об'єднання “Самопоміч” - 7,94%, “Батьківщина” - 7,02%.

Всі інші політичні сили наразі перебувають за межами 5-відсоткового прохідного бар'єра.