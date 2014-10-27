Більшість українців Австрії – за «Самопоміч», Португалії – за «Народний фронт»
03:31, 27 жовтня 2014Політика
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Більшість громадян України, які голосували на виборчій дільниці у Відні, підтримала партію «Самопоміч» – 30,6 відсотка голосів.
REUTERS
Про це Радіо Свобода повідомив один із членів виборчої комісії.
На другому місці серед українських виборців в Австрії – «Народний фронт» (20,8 відсотка), на третьому – «Блок Петра Порошенка». 5-відсотковий барʼєр тут подолали також «Громадянська позиція» (7,2 відсотка) і «Правий сектор» (6,9 відсотка).
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У Португалії участь у виборах нового складу Верховної Ради взяв 4391 українець, більшість (434 особи) підтримала «Народний фронт». Про це інформує Спілка українців у Португалії.
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