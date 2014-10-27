В Комітеті виборців України назвали три проблемні округи



Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, повідомляє 5-й канал.

”Є кілька проблемних округів. Це - так званий округ Олеся Довгого на Кіровоградщині (округ №102), а також 220-й і 217-й округи у Києві”, - сказав він.

На думку Кошеля, в даний час є підстави говорити, що на цих округах можуть бути проведені перевибори у 2015-му році.

За словами голови КВУ, ці три округи перебувають під посиленим контролем громадськості і правоохоронців.

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”Ми синхронізували свою роботу з МВС. Факт, який відомий нам, автоматично відомий правоохоронним органам”, - розповів Кошель про фіксацію порушень на проблемних округах.

В цілому, вважає голова КВУ, дострокові парламентські вибори можна вважати такими, що відбулися, і не повинні виникати спекуляції навколо їх законності.